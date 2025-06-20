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Суд вынес приговор ученику, который планировал напасть на школу

Ученика, готовившего нападение на тобольскую школу, приговорили к 4 годам работ
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Тобольский районный суд вынес приговор ученику, планировавшему нападение на одну из школ города, назначив ему четыре года воспитательных работ. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации агентства, осужденный разделял взгляды представителей субкультур, пропагандирующих нарушение российского законодательства, а также являлся сторонником деструктивных идеологий.

Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ. Юноша будет отбывать наказание в воспитательной колонии. Помимо этого, судом были назначены принудительные меры медицинского характера в виде обязательного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания.

Судом было установлено, что подросток планировал совершение преступления в период с 8 августа 2022 года по 23 августа 2024 года. Школьник изучал и собирал информацию, содержащую описание различных способов совершения преступления, и создавал необходимые для этого условия, однако не смог реализовать свой замысел, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В мае сотрудники ФСБ вместе с другими силовыми структурами задержали шесть человек, подозреваемых в подготовке вооруженных нападений на учебные заведения в Москве и Тюмени.

Ранее в Бурятии задержали подростка, готовившего взрывы в школе.

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