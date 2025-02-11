Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бурятского подростка задержали за подготовку нападения на школу

Baza: в Бурятии задержали подростка, готовившего взрывы в школе
close
Pixabay

15-летний Игорь (имя изменено) из поселка Усть-Баргузин был задержан в начале февраля за разработку плана нападения на свою школу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В ходе обыска у него была найдена схема учебного заведения с отмеченными «точками взрыва и поджога», а также инструкции по изготовлению «коктейля Молотова». Отмечается, что к задержанию мальчика привела его страница в социальных сетях, где он использовал псевдоним Анатолий Смирнов — такой же псевдоним использовали керченский стрелок Владислав Росляков. На странице в соцсети Игорь размещал посты, связанные с атаками на школы.

После задержания Игоря опросили и отпустили домой под обязательство о явке. Мальчик воспитывается в неполной семье, его родители в разводе. Мать Игоря сообщила следователям, что в последнее время сына травили в школе. Раньше он хорошо учился и был активным, но после издевательств потерял интерес к учебе и общению с одноклассниками. Женщина отметила, что школьники угрожали Игорю, обещая подкараулить его после уроков, однако никаких признаков агрессивного поведения у сына она не замечала.

9 февраля сообщалось, что несовершеннолетний «заминировал» сотни школ в Санкт-Петербурге по просьбе нового друга.

Ранее российский подросток ударил одноклассницу ногой с разбега и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами