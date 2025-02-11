Бурятского подростка задержали за подготовку нападения на школу

15-летний Игорь (имя изменено) из поселка Усть-Баргузин был задержан в начале февраля за разработку плана нападения на свою школу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В ходе обыска у него была найдена схема учебного заведения с отмеченными «точками взрыва и поджога», а также инструкции по изготовлению «коктейля Молотова». Отмечается, что к задержанию мальчика привела его страница в социальных сетях, где он использовал псевдоним Анатолий Смирнов — такой же псевдоним использовали керченский стрелок Владислав Росляков. На странице в соцсети Игорь размещал посты, связанные с атаками на школы.

После задержания Игоря опросили и отпустили домой под обязательство о явке. Мальчик воспитывается в неполной семье, его родители в разводе. Мать Игоря сообщила следователям, что в последнее время сына травили в школе. Раньше он хорошо учился и был активным, но после издевательств потерял интерес к учебе и общению с одноклассниками. Женщина отметила, что школьники угрожали Игорю, обещая подкараулить его после уроков, однако никаких признаков агрессивного поведения у сына она не замечала.

9 февраля сообщалось, что несовершеннолетний «заминировал» сотни школ в Санкт-Петербурге по просьбе нового друга.

Ранее российский подросток ударил одноклассницу ногой с разбега и попал на видео.