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Суд вынесет приговор жителю Крыма, обвиняемому в госизмене

Суд вынесет приговор жителю Крыма за сотрудничество с украинской разведкой
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Крымчанин предстанет перед судом по обвинению в государственной измене. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.

Следствие установило, что в ноябре 2023 года житель Симферополя собирал сведения о передвижении железнодорожного состава, перевозившего нефть. Полученную информацию он отправлял в чат-бот, используемый украинской разведкой.

Уголовное дело о госизмене направлено в Верховный Суд Республики Крым.

В начале июня Верховный суд Крыма приговорил женщину к 17 годам тюрьмы за госизмену и перевод денег Вооруженным силам Украины. После выхода из колонии осужденную ждет еще 1,5 года ограничения свободы.

До этого житель Крыма получил 20 лет колонии за шпионаж в пользу СБУ через камеру наблюдения. Под ложным предлогом осужденный разместил оборудование на балконе квартиры местного жителя и обеспечил СБУ доступ к трансляции в режиме реального времени.

Ранее крымчанина приговорили к 12 годам за попытку вступить в РДК (признан в РФ террористической организацией).

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