Стали известны подробности дела о госизмене в отношении жителя Крыма

Житель Евпатории Ярослав Балицкий установил камеру, которая обеспечила Службе безопасности Украины (СБУ) доступ к трансляции в режиме онлайн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ.

Верховный суд Крыма приговорил его к 20 годам лишения свободы за государственную измену.

Суд установил, что Балицкий, будучи противником СВО, в 2022 году связался с представителем СБУ. Он получил задание установить скрытую камеру для наблюдения за зданием правоохранительных органов в Евпатории. Под ложным предлогом обвиняемый разместил оборудование на балконе квартиры местного жителя и обеспечил СБУ доступ к трансляции в режиме реального времени.

«Суд приговорил Балицкого к 20 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в колонии, оставшейся части — в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф 50 тысяч рублей и ограничение свободы на 1,5 года», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

30 мая сообщалось, что мужчину из Крыма обвиняют в сотрудничестве с управлением разведки министерства обороны Украины. По версии следователей, 53-летний местный житель связался с украинскими кураторами через мессенджер, куда отправлял сведения о местоположении личного состава, военной техники и позиций подразделений Минобороны РФ.

Ранее российского студента с ДЦП приговорили к 12 годам колонии за донат на Украину.