На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности дела о госизмене в отношении жителя Крыма

Генпрокуратура РФ: крымчанин установил в Евпатории камеру для СБУ
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Житель Евпатории Ярослав Балицкий установил камеру, которая обеспечила Службе безопасности Украины (СБУ) доступ к трансляции в режиме онлайн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ.

Верховный суд Крыма приговорил его к 20 годам лишения свободы за государственную измену.

Суд установил, что Балицкий, будучи противником СВО, в 2022 году связался с представителем СБУ. Он получил задание установить скрытую камеру для наблюдения за зданием правоохранительных органов в Евпатории. Под ложным предлогом обвиняемый разместил оборудование на балконе квартиры местного жителя и обеспечил СБУ доступ к трансляции в режиме реального времени.

«Суд приговорил Балицкого к 20 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в колонии, оставшейся части — в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф 50 тысяч рублей и ограничение свободы на 1,5 года», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

30 мая сообщалось, что мужчину из Крыма обвиняют в сотрудничестве с управлением разведки министерства обороны Украины. По версии следователей, 53-летний местный житель связался с украинскими кураторами через мессенджер, куда отправлял сведения о местоположении личного состава, военной техники и позиций подразделений Минобороны РФ.

Ранее российского студента с ДЦП приговорили к 12 годам колонии за донат на Украину.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами