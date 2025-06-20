Девятилетний мальчик попал под трактор с косилкой в Челябинске

В Челябинске ребенок попал под трактор с косилкой

В Челябинске ребенок получил серьезные травмы, попав под трактор с косилкой. Об этом сообщает 74.RU.

Инцидент произошел 17 июня в Октябрьском районе города. Девятилетний мальчик, шедший по дороге, оказался под косилкой трактора — при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется. В результате ребенок получил тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован в детскую больницу.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

До этого в Оренбурге отец с младенцем на руках попал под питбайк. В результате малолетнего госпитализировали с травмами.

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