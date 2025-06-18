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Школьник попал в реанимацию, угодив под машину на петербургском перекрестке

78.ru: в Петербурге машина сбила школьника на перекрестке, он попал в реанимацию
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FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге школьник попал в реанимацию с разбитой головой после ДТП. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел на перекрестке Дунайского проспекта и Купчинской улицы во Фрунзенском районе города. На кадрах с места происшествия видно, как машина сбивает идущего по проезжей части школьника. Предварительно, мальчик получил серьезную травму головы.

Пострадавшего на машине скорой помощи доставили в медицинское учреждение. Его поместили в реанимационное отделение. Подробной информации о его состоянии не поступало.

До этого в Магнитогорске машина сбила 15-летнего подростка на электросамокате, который ехал по пешеходному переходу. На кадрах с места происшествия видно, как школьник отлетел после столкновения.

Ранее в Петербурге курьер на авто сбил ребенка и скрылся с места.

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