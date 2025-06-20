На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти ребенок попал в реанимацию после выпадения из окна второго этажа

В Выборге годовалый ребенок выпал из окна
close
Shutterstock

В Ленобласти ребенку понадобилась помощь медиков после того, как он выпал из окна квартиры. Об этом сообщает 47channel.ru.

Инцидент произошел в доме на улице Кривоносова в Выборге. По данным канала, годовалая девочка упала со второго этажа. Прибывшие на место специалисты направили пострадавшую в больницу, где у нее диагностировали политравму.

«Состояние девочки оценивается как тяжелое. Она помещена в реанимацию», – сообщается в публикации.

Известно, что в момент инцидента дома находилась 26-летняя мать, но она оставила ребенка на непродолжительное время. Позже она услышала крик, и, когда вернулась, обнаружила дочь под окнами.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Семью ребенка оценивают как благополучную, на учете родители не состояли. Пара приехала из другой страны, мать не работает, отец – врач, ему 30 лет.

Ранее четырехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа и выжил.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами