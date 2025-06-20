В Ленобласти ребенок попал в реанимацию после выпадения из окна второго этажа

В Ленобласти ребенку понадобилась помощь медиков после того, как он выпал из окна квартиры. Об этом сообщает 47channel.ru.

Инцидент произошел в доме на улице Кривоносова в Выборге. По данным канала, годовалая девочка упала со второго этажа. Прибывшие на место специалисты направили пострадавшую в больницу, где у нее диагностировали политравму.

«Состояние девочки оценивается как тяжелое. Она помещена в реанимацию», – сообщается в публикации.

Известно, что в момент инцидента дома находилась 26-летняя мать, но она оставила ребенка на непродолжительное время. Позже она услышала крик, и, когда вернулась, обнаружила дочь под окнами.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Семью ребенка оценивают как благополучную, на учете родители не состояли. Пара приехала из другой страны, мать не работает, отец – врач, ему 30 лет.

Ранее четырехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа и выжил.