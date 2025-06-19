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Четырехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа и выжил

В Новосибирской области ребенок выпал из окна пятого этажа
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Shutterstock

В Новосибирской области четырехлетнего ребенка госпитализировали после выпадения из окна. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в поселке Линево Искитимского района, в квартире на пятом этаже. По предварительным данным, за некоторое время до произошедшего мать открыла окно в комнате и сидела с дочерью.

В какой-то момент женщина вышла из помещения. Оставшийся без присмотра ребенок забрался на подоконник и случайно выпал. В результате пострадавшая получила травмы различной степени тяжести, подробности не уточняются.

По факту произошедшего следователи проводят проверку по статье о причинении тяжкого вреда по неосторожности.

«В ходе проверки следователям СК предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщается в публикации.

В СК напомнили, что в теплое время года стоит более внимательно следить за детьми и тем, чтобы окна были закрыты.

Ранее в Челябинске двухлетний ребенок выжил, выпав из окна седьмого этажа.

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