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Десятки россиян попали в больницу с солнечной аллергией в Турции

В Турции десятки россиян попали в больницу из-за солнечной аллергии при +40°C
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Depositphotos

В Турции десятки россиян попали в больницу из-за солнечной аллергии при +40°C. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на пострадавших.

Сообщения о пострадавших россиянах поступают с курортов в Сиде, Кемере и Анталье. Сейчас в Турции установилась температура от +35°C до +40°C, что у подверженных солнечной аллергии может вызвать сильный зуд и красноту, а также пятна на теле, высыпания прыщей, головокружение и слабость.

Уточняется, что обычная туристическая страховка не покрывает это заболевание — поэтому пострадавшие россияне вынуждены самостоятельно оплачивать свое лечение. При диагнозе солнечная аллергия средняя стоимость лечения составляет около $120.

Другие российские туристы пытаются обезопасить себя от вредоносного воздействия солнечного света при высокой температуре — не выходят на улицу с 12 до 15 часов, пользуются солнцезащитными кремами и пьют много воды.

До этого врач-дерматовенеролог клиники «Будь здоров» на Сретенке Анна Убилава сообщила люди со светлой кожей (фототип I и II) более склонны к ожогам и менее эффективно загорают, поэтому они находятся в группе риска по развитию меланомы — злокачественной опухоли.

Ранее был найден главный генетический провокатор рака кожи.

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