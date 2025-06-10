Врач ответила, чем грозит использование просроченной косметики

Использование просроченной косметики может привести к аллергии и обострению течения кожных заболеваний. Об этом «Москве 24» рассказала врач-дерматолог, онкодерматолог, косметолог Екатерина Вертиева.

Она пояснила, что химические вещества в таких средствах изменяют структуру, что делает их опасными для наружного слоя кожи — эпидермиса. Так, в этом случае косметика может вызвать зуд, высыпания, шелушения и покраснения. Помимо этого, она может обострить течение хронических кожных заболеваний — экземы, перорального или себорейного дерматита. Врач уточнила, что наибольшую опасность представляет уходовая косметика, которая проникает в кожу глубже.

«Стоит отметить, что большинство просроченных средств сохраняют свою структуру и ничем не отличаются на вид. Но есть исключения: например, суспензии меняют цвет, консистенцию, в них образуются комочки. Также при пользовании любой косметикой нужно обращать внимание на запах: он становится неприятным и горьковатым», — заключила Вертиева.

Дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова до этого рассказала «Газете.Ru», что эфирные масла цитрусовых на солнце могут вызвать ожоги и темные пятна. Агрессивные отбеливающие компоненты – гидрохинон, арбутин в высоких концентрациях — могут под воздействием солнечных лучей дать обратный эффект, добавила она.

Ранее сообщалось, что в России спрос на южнокорейскую косметику побил рекорд.