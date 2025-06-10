На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач ответила, чем грозит использование просроченной косметики

Врач Вертиева: использование просроченной косметики грозит аллергией
close
Pexels

Использование просроченной косметики может привести к аллергии и обострению течения кожных заболеваний. Об этом «Москве 24» рассказала врач-дерматолог, онкодерматолог, косметолог Екатерина Вертиева.

Она пояснила, что химические вещества в таких средствах изменяют структуру, что делает их опасными для наружного слоя кожи — эпидермиса. Так, в этом случае косметика может вызвать зуд, высыпания, шелушения и покраснения. Помимо этого, она может обострить течение хронических кожных заболеваний — экземы, перорального или себорейного дерматита. Врач уточнила, что наибольшую опасность представляет уходовая косметика, которая проникает в кожу глубже.

«Стоит отметить, что большинство просроченных средств сохраняют свою структуру и ничем не отличаются на вид. Но есть исключения: например, суспензии меняют цвет, консистенцию, в них образуются комочки. Также при пользовании любой косметикой нужно обращать внимание на запах: он становится неприятным и горьковатым», — заключила Вертиева.

Дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова до этого рассказала «Газете.Ru», что эфирные масла цитрусовых на солнце могут вызвать ожоги и темные пятна. Агрессивные отбеливающие компоненты – гидрохинон, арбутин в высоких концентрациях — могут под воздействием солнечных лучей дать обратный эффект, добавила она.

Ранее сообщалось, что в России спрос на южнокорейскую косметику побил рекорд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами