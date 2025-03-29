В Башкирии дети нашли в ручье шестилетнего мальчика без сознания

В Башкирии шестилетний мальчик упал в ручей и едва не захлебнулся

В Иглинском районе Башкирии дети нашли ребенка в ручье без сознания, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает МЧС Башкирии.

Инцидент произошел в деревне Мончазы. Дети прогуливались вдоль ручья и нашли шестилетнего мальчика, лежавшего в воде. Несовершеннолетние позвали на помощь прохожего, который вытащил ребенка на берег и оказал ему первую помощь.

Мать и дедушка отвезли пострадавшего в больницу, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Перми спасатели помогли рыбаку, который застрял на оторвавшейся льдине. Мужчину, который сидел на льдине посреди реки Камы, заметили в районе станции Язовой. Массив льда дрейфовал в сторону Речного вокзала, и очевидцы обратились за помощью в службу спасения. К указанному месту отправилась группа оперативного реагирования. В итоге спасателям удалось переместить 68-летнего рыбака в лодку и эвакуировать на берег.

Ранее прохожий спас провалившегося под лед школьника в Ленинградской области.