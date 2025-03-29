Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Башкирии дети нашли в ручье шестилетнего мальчика без сознания

В Башкирии шестилетний мальчик упал в ручей и едва не захлебнулся
close
МЧС Башкортостан

В Иглинском районе Башкирии дети нашли ребенка в ручье без сознания, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает МЧС Башкирии.

Инцидент произошел в деревне Мончазы. Дети прогуливались вдоль ручья и нашли шестилетнего мальчика, лежавшего в воде. Несовершеннолетние позвали на помощь прохожего, который вытащил ребенка на берег и оказал ему первую помощь.

Мать и дедушка отвезли пострадавшего в больницу, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Перми спасатели помогли рыбаку, который застрял на оторвавшейся льдине. Мужчину, который сидел на льдине посреди реки Камы, заметили в районе станции Язовой. Массив льда дрейфовал в сторону Речного вокзала, и очевидцы обратились за помощью в службу спасения. К указанному месту отправилась группа оперативного реагирования. В итоге спасателям удалось переместить 68-летнего рыбака в лодку и эвакуировать на берег.

Ранее прохожий спас провалившегося под лед школьника в Ленинградской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами