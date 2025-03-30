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В Дагестане ребенок провалился в 10-метровый колодец

Mash: в Дагестане спасли ребенка, провалившегося в 10-метровый колодец
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Depositphotos

В Дербенте спасатели помогли ребенку, который провалился в колодец глубиной 10 метров. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в Дербенте, школьник гулял по улице и не заметил открытый люк. Мальчик провалился и пролетел около 10 метров.

Выбраться из ловушки самостоятельно он не смог, на помощь ребенку пришли спасатели. Сотрудники МЧС подняли ребенка на поверхность и передали медикам. По предварительной информации, мальчик не пострадал, но сильно испугался.

До этого сообщалось, что в Хабаровском крае спасатели МЧС достали из колодца 13-летнего подростка. Школьники играли рядом с теплотрассой, когда один из них по невнимательности наступил на люк и провалился вниз. Прохожие сразу позвонили в экстренные службы. Специалист спустился внутрь и помог ребенку выбраться наружу, где его подхватили другие сотрудники. Мальчика передали сотрудникам скорой помощи.

Ранее в Башкирии дети нашли в ручье шестилетнего мальчика без сознания.

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