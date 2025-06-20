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Мать рассказала, что ее принимают за сестру дочери

Daily Mail: женщина из Шотландии рассказала, что ее и дочь принимают за сестер
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ljiisaj/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жительница Глазго, 36-летняя Лиза Джонстон, регулярно сталкивается с тем, что ее принимают за сестру собственной дочери, пишет Daily Mail. Вместе с 18-летней Алисией она часто вызывает недоумение у окружающих — настолько сильно они похожи друг на друга.

Лиза родила Алисию в возрасте 17 лет и с тех пор всегда была очень близка с ребенком. Сейчас они не только выглядят как сестры, но и одеваются одинаково, пользуются одной косметикой, обувью и даже делятся общими друзьями. Они вместе ходят в спортзал, следят за здоровым питанием и ведут активный образ жизни, что, по мнению Джонстон, помогает сохранять ей молодость.

Порой их внешнее сходство становится причиной неловких ситуаций. Например, при входе в клубы охранники требуют у Лизы документы, чтобы подтвердить возраст. Во время совместных походов в магазины или кафе люди часто поворачиваются, услышав, как Алисия называет мать «мамой», и выражают свое удивление.

«Это не ваша мама, она выглядит лет на двадцать!» — пишут также люди в комментариях под фотографиями Алисии.

Алисия говорит, что ее подруги чувствуют себя с Лизой свободно и комфортно, ведь та легко находит общий язык с молодежью.

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