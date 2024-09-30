Бабушка из Китая удивила соцсети своей внешностью

Бабушка из Китая удивила пользователей соцсетей своим молодым видом, пишет Oddity Central. Глядя на нее, люди принимают ее за молодую мать.

Молодая бабушка из Китая стала популярной в соцсетях после того, как опубликовала видео со своей внучкой. Глядя на кадры, зрители принимают женщину за молодую мать и отказываются верить, что у нее уже есть внуки. Сама китаянка признается, что не ожидала такого интереса к своей персоне.

Она не стала называть свой точный возраст, но сообщила, что ей уже за 40 лет. Женщина объяснила свой внешний вид регулярным уходом за кожей, занятиями спортом и соблюдением сбалансированного питания. Её советы по сохранению молодости и здоровья были высоко оценены пользователями.

Ранее соцсети удивила 72-летняя американка, которую люди принимают за студентку.