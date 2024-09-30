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Бабушка из Китая удивила соцсети своей внешностью

OC: китайская бабушка стала популярной в соцсетях благодаря молодой внешности

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Бабушка из Китая удивила пользователей соцсетей своим молодым видом, пишет Oddity Central. Глядя на нее, люди принимают ее за молодую мать.

Молодая бабушка из Китая стала популярной в соцсетях после того, как опубликовала видео со своей внучкой. Глядя на кадры, зрители принимают женщину за молодую мать и отказываются верить, что у нее уже есть внуки. Сама китаянка признается, что не ожидала такого интереса к своей персоне.

Она не стала называть свой точный возраст, но сообщила, что ей уже за 40 лет. Женщина объяснила свой внешний вид регулярным уходом за кожей, занятиями спортом и соблюдением сбалансированного питания. Её советы по сохранению молодости и здоровья были высоко оценены пользователями.

Ранее соцсети удивила 72-летняя американка, которую люди принимают за студентку.

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