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На ПМЭФ заметили матрешки, которые продаются за сотни тысяч рублей

Гостям ПМЭФ предлагают купить матрешки бренда My Matreshka за 385 тысяч рублей
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Dmitri Lovetsky/AP

Гостям Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предлагают купить матрешки за сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

На одном из стендов продаются матрешки бренда My Matreshka. Представлены варианты из дерева, а также со стразами. Стоимость изделий находится в диапазоне от 50 тысяч до 385 тысяч рублей в зависимости от размера (35 - 170 сантиметров).

Накануне сообщалось, что игрушки лабубу с лицами российских политиков, среди которых изображения пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной и премьер-министра РФ Михаила Мишустина, появились на маркетплейсах по стоимости от 2 до 100 тыс. рублей. По данным РЕН ТВ, такие игрушки раздавали гостям ПМЭФ.

На днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что России нельзя снижать внимание к своим традиционным символам, поскольку в противном случае Украина может присвоить их себе. В качестве примера дипломат привела матрешки и кокошники, которые Украина может назвать своими. Представитель министерства выразила опасения, что если это произойдет, России придется просить разрешения, чтобы использовать эту символику.

Ранее на Украине назвали матрешки и балалайки предвестниками Игоря Стрелкова.

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