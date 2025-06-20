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Названа стоимость лабубу с лицами российских политиков

РЕН: лабубу Лаврова и Пескова продают на маркетплейсах от 2 до 100 тыс. рублей
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Telegram-канал Типичная Москва

Игрушки лабубу с лицами российских политиков, среди которых изображения пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной и премьер-министра РФ Михаил Мишустина, появились на маркетплейсах по стоимости от 2 до 100 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

По данным публикации, лабубу раздавали гостям Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Помимо этого, на маркетплейсах появились объявления о продаже эксклюзивного зонтика «Росконгресса» за 4,5 тыс. рублей и футболок с цитатами президента России Владимира Путина за 15 тыс. рублей.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что лабубу является атрибутом безмозглых эскортниц, поэтому нелогично размещать на игрушке лицо главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он отметил, что оскорбления в игрушке никакого нет, однако человек, который дарит игрушку в виде вот этой лабуды, сам по себе демонстрирует свою несерьезность.

Ранее в России окрестили игрушку Лабубу «страшным Чебурашкой».

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