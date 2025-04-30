Нормальное отношение к балалайкам и матрешкам на Украине говорит о скором появлении экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркин), считает глава штаба неонацистской организации «Правый сектор» (организация запрещена в России) Александр Сачко. Об этом он заявил в беседе с украинским изданием «Телеграф».

«Танки приходят потом. Гиркин приходит после того, как в каком-то населенном пункте уже устоялись матрешки и балалайки, когда это воспринимается нормально», — сказал Сачко.

Еще один «признак Стрелкова» — посещение бойцами ВСУ храмов Украинской православной церкви (УПЦ), заключил радикал.

7 апреля 2014 года Игорь Гиркин объявил себя командующим армией ДНР. Стрелков приехал в регион после крымских событий, а на полуострове он руководил отрядом самообороны. Отметился взятием Славянска, который по факту запустил конфликт в Донбассе.

Что стало с главными борцами за воссоединение подконтрольных Украине регионов с Россией, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Белгородской области ликвидировали сооснователя «Правого сектора».