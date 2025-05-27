Baza: в аэропорту Минеральных Вод следовавший на стоянку самолет задел другой

В аэропорту Минеральных Вод столкнулись два бизнес-джета. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент случился днем 26 мая, когда прибывший из Москвы самолет Legacy 600 при движении на стоянку задел крылом другой такой же самолет. У стоявшего борта появилась трещина длиной около 30 сантиметров.

По данным канала, на борту прибывшего рейса находились трое пассажиров и четверо членов экипажа. Второй самолет в момент столкновения был пуст.

Как сообщают СМИ, один из бизнес-джетов ранее мог принадлежать бывшему министру сельского хозяйства и бывшему губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву.

До этого в Сургуте самолет не смог приземлиться с первого раза из-за скопления птиц на взлетно-посадочной полосе. Пилотам пришлось уходить на второй круг по команде диспетчера вышки. Со второго раза самолет все-таки удалось посадить в аэропорту без каких-либо нештатных ситуаций.

Ранее в Бурятии жестко приземлился вертолет почти сразу после взлета.