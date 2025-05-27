На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В аэропорту Минеральных Вод столкнулись два бизнес-джета

Baza: в аэропорту Минеральных Вод следовавший на стоянку самолет задел другой
close
Telegram-канал «Baza»

В аэропорту Минеральных Вод столкнулись два бизнес-джета. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент случился днем 26 мая, когда прибывший из Москвы самолет Legacy 600 при движении на стоянку задел крылом другой такой же самолет. У стоявшего борта появилась трещина длиной около 30 сантиметров.

По данным канала, на борту прибывшего рейса находились трое пассажиров и четверо членов экипажа. Второй самолет в момент столкновения был пуст.

Как сообщают СМИ, один из бизнес-джетов ранее мог принадлежать бывшему министру сельского хозяйства и бывшему губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву.

До этого в Сургуте самолет не смог приземлиться с первого раза из-за скопления птиц на взлетно-посадочной полосе. Пилотам пришлось уходить на второй круг по команде диспетчера вышки. Со второго раза самолет все-таки удалось посадить в аэропорту без каких-либо нештатных ситуаций.

Ранее в Бурятии жестко приземлился вертолет почти сразу после взлета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами