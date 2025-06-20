В одном из районов Петербурга благоустроят сад

В Невском районе Санкт-Петербурга благоустроят Деминский сад. Объект располагается на пересечении проспекта Обуховской Обороны и Мельничной улицы. Об этом сообщает «Мойка78».

Стоимость контракта, по данным издания, составляет 86 млн 860 тысяч рублей. На территории сада появятся скамейки, включая уличную мебель для маломобильных граждан, детская площадка, комплекс «Трамвай», качели и карусели для детей с ограниченными возможностями. Для взрослых — тренажеры, шахматы и стол для тенниса.

Кроме того, в зоне отдыха проложат дорожки, установят освещение и урны, высадят новые деревья и кустарники. Подрядчик должен закончить работы не позднее 15 сентября 2025 года.

Многие россияне уже запланировали поездки на бархатный сезон (сентябрь — октябрь). Петербург, согласно исследованию OneTwoTrip, остается одним из самых популярных внутренних направлений. Востребованными также остаются Москва, Адлер, Калининград, Южно-Сахалинск, Казань, Махачкала и Владивосток.

Среди зарубежных направлений популярны Турция, Италия, Испания, Таиланд, Япония, Китай, Южная Корея и Вьетнам.

Ранее сообщалось, что Петербург укрепит позиции ключевого центра судостроения России.