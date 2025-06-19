Санкт-Петербург укрепит позиции ключевого центра судостроения России

В рамках ПМЭФ-2025 подписано соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и акционерным обществом «Объединенная судостроительная компания» (ОСК) по реализации инвестиционного проекта «Модернизация ПАО СЗ «Северная верфь». Об этом сообщил Telegram-канал о деятельности правительства Санкт-Петербурга.

«Большая часть верфей и проектных организаций корпорации ОСК находятся в Петербурге. Рад, что мы подписываем это важное соглашение на Петербургском международном экономическом форуме. Масштабный проект позволит значительно увеличить объемы строительства судов и укрепить позиции нашего города как ключевого центра отечественного судостроения», – отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Глава ОСК поблагодарил руководство Петербурга за поддержку проекта. Он подчеркнул, что строительство новой верфи на месте существующих мощностей будет идти без отрыва от производства.

«Петербург – город мирового значения с уникальной историей, архитектурой, культурой. Но в то же время это живой механизм. Его надо развивать и привносить все современные методы и достижения. Совмещение историзма и развития – очень сложное. Но руководству города очень успешно удается это сочетать», – подчеркнул директор ОСК Андрей Костин.

По расчетам Банка ВТБ, объем инвестиций составит не менее 300 миллиардов рублей. Реконструкция и строительство объектов должны завершиться к 2030 году.

Ожидается, что производительность «Северной верфи» в результате реализации проекта возрастет в 16 раз. В частности, кратно увеличится обработка металла ‒ до 90 тысяч тонн в год. Также запланированы обновление оборудования, внедрение современных технологий и создание высокопроизводительных рабочих мест.