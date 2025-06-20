Двух жителей Астраханской области уличили в распространении порноматериалов

В Астраханской области полицейские задержали двух мужчин за распространение порноматериалов в соцсетях. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

По данным следствия, 37-летний астраханец на протяжении нескольких месяцев публиковал порнографические фотографии в социальной сети. Контент был доступен всем пользователям, в том числе несовершеннолетним. Задержанный признался, что искал изображения в интернете, после чего добавлял их к себе на страницу.

Второй правонарушитель — 43-летний житель Камызякского района — репостнул порнографический видеоролик на свою страницу, доступ к которой был открыт всем пользователям. Он сообщил, что не знал, что записи в его профиле видны всем.

Полицейские возбудили уголовные дела по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

До этого житель Брянской области попал под суд за рассылку 150 интимных фото в «Одноклассниках». По данным следствия, он сделал около 1500 обнаженных снимков на свой мобильный телефон. 150 из них он отправил незнакомым женщинам в соцсети. Об этом узнали правоохранители и возбудили против мужчины дело о распространении порнографии.

Мужчина признал вину, заявив, что хотел таким образом познакомиться с девушками, а в перспективе — завести с ними отношения. Ему грозит до шести лет лишения свободы в колонии.

Ранее в Петербурге накрыли студию по производству порнографии.