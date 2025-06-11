На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге раскрыли порностудию с наркотиками и оккультной атрибутикой

В Петербурге накрыли студию по производству порнографии
close
Depositphotos

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов накрыли студию, в которой снимали ролики непристойного характера. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По предварительным данным, в квартире дома на улице Сикейроса трое мужчин и женщина занимались производством контента с 2022 года. Всего было изготовлено не менее 192 материалов, которые размещали в интернете.

При обыске в помещении, помимо оборудования для съемок, обнаружили оккультную литературу и атрибутику, три флага запрещенного сообщества, восемь стеклянных емкостей и два свертка с неизвестным веществом.

«Изъятые жидкости и вещества направлены на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России. Со слов задержанных, изъятое является наркотическим средством и психотропными веществами», – сообщается в публикации.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», на студии 26-летний молодой человек вместе со знакомыми производил контент, связанный с ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). За материалы зрители платили криптовалютой.

Ранее в Петербурге силовики штурмом взяли несколько филиалов борделя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами