В Петербурге раскрыли порностудию с наркотиками и оккультной атрибутикой

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов накрыли студию, в которой снимали ролики непристойного характера. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По предварительным данным, в квартире дома на улице Сикейроса трое мужчин и женщина занимались производством контента с 2022 года. Всего было изготовлено не менее 192 материалов, которые размещали в интернете.

При обыске в помещении, помимо оборудования для съемок, обнаружили оккультную литературу и атрибутику, три флага запрещенного сообщества, восемь стеклянных емкостей и два свертка с неизвестным веществом.

«Изъятые жидкости и вещества направлены на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России. Со слов задержанных, изъятое является наркотическим средством и психотропными веществами», – сообщается в публикации.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», на студии 26-летний молодой человек вместе со знакомыми производил контент, связанный с ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). За материалы зрители платили криптовалютой.

Ранее в Петербурге силовики штурмом взяли несколько филиалов борделя.