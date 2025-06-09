На брянца завели уголовное дело за рассылку нюдсов в «Одноклассниках»

Жителя Брянской области будут судить за рассылку интимных фото в интернете

Житель Брянской области попал под суд за рассылку 150 интимных фото в «Одноклассниках». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным следствия, он сделал около 1500 обнаженных снимков на свой мобильный телефон. 150 из них он отправил незнакомым женщинам в соцсети. Об этом узнали правоохранители и возбудили против мужчины дело о распространении порнографии.

Мужчина признал вину, заявив, что хотел таким образом познакомиться с девушками, а в перспективе — завести с ними отношения. Ему грозит до шести лет лишения свободы в колонии.

До этого юрист Юрий Аванесов предупредил пользователей интернета о наказании за отправку интимных фото, видео и текстов несовершеннолетним.

Эксперт уточнил, что в таком случае правоохранительные органы могут усмотреть состав преступления, предусмотренного статьей «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Если суд признает вину, то грозит наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет, а также лишение права занимать определенные должности сроком до десяти лет.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, какие трюки используют мошенники для получения женских интимных снимков.