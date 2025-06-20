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Врач рассказала об опасности слишком долгого сна для здоровья

Врач Орлова: долгий сон может навредить здоровью
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thebigland/Shutterstock/FOTODOM

Слишком долгий сон может навредить здоровью сердца. Об этом kp.ru рассказала врач-кардиолог, д.м.н., заведующая отделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова Яна Орлова.

«Почему увеличение сна не идет на пользу? Это, вероятнее всего, объясняется тем, что люди, которые спят больше девяти часов, не имеют полноценного сна. Их сон прерывистый, неглубокий, возможно, есть нарушение дыхания во время сна или другие сложности. Тогда у человека может быть дневная сонливость, чтобы этот сон добирать», — пояснила врач.

Она отметила, что идеальной продолжительностью сна считается семь-всемь часов. По ее словам, риск опасных последствий от сердечно-сосудистых и других болезней может повышаться как из-за недостатка, так и от избытка сна. Орлова добавила, что симптомом нарушений в организме может выступать и постоянная сонливость. В этом случае она посоветовала обратиться к специалисту.

В исследовании международной группы ученых до этого сообщили, что глобальное потепление может существенно повысить заболеваемость обструктивным апноэ сна, ведущим к диабету и болезням сердца.

Ранее врач рассказал, когда сны сигнализируют о проблемах со здоровьем.

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