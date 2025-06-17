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Жара повышает риск опасного нарушения сна на 45%, выяснили ученые

NatCom: глобальное потепление связали с ростом заболеваемости апноэ сна
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Shutterstock

Глобальное потепление может существенно повысить заболеваемость обструктивным апноэ сна, ведущим к диабету и болезням сердца. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

В исследовании приняли участие 116 тысяч добровольцев из 41 страны. Участники использовали медицинские датчики, сертифицированные FDA (Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США), которые помещали под матрасы для регистрации параметров сна. Анализ данных о более чем 62 миллионах ночей показал, что в жаркие дни риск апноэ увеличивается на 45%.

Ученые подсчитали, что при температуре выше 27  °C вероятность развития апноэ сна на следующую ночь значительно возрастает по сравнению с прохладной погодой — около 6  °C. Особенно выраженный эффект наблюдался в европейских странах и среди людей с избыточным весом.

Обструктивное апноэ сна — это кратковременные остановки дыхания во сне, которые нарушают его структуру и могут приводить к серьезным последствиям для здоровья. Среди них — повышенный риск диабета, гипертонии и попадания в дорожно-транспортные происшествия.

По мнению авторов, сохранение климатической стабильности может стать одной из эффективных мер профилактики нарушений сна и связанных с ними заболеваний. Ученые подсчитали, что если глобальная температура повысится на 1,8  °C или больше по сравнению с доиндустриальным уровнем (1850–1900 годы), то к 2100 году распространенность обструктивного апноэ сна увеличится в 1,2–3 раза.

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