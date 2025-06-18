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Врач рассказал, когда сны сигнализируют о проблемах со здоровьем

Врач Бузунов: сны с ощущением нехватки воздуха говорят о проблемах со здоровьем
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Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Сновидения иногда могут сигнализировать о проблемах со здоровьем. Об этом kp.ru рассказал врач-сомнолог, д.м.н., профессор Центральной государственной медицинской академии Управления делами Президента РФ Роман Бузунов.

По его словам, стоит отличать страшные сны от плохих.

«Кошмар это состояние, которое сопровождается ощущением <...> тяжелых психологических, социальных, физических травм. К примеру, если вам снится, что вы выходите выступать с докладом и забываете, о чем говорить, это не кошмар», — уточнил эксперт.

Психолог Анна Гусева говорила газете «Известия», что популярные толкования снов отражением нашего внутреннего мира. Многие приметы пришли из глубины веков, уточнила она.

Бузунов отметил, что тревожным сигналом могут выступать сны с ощущением нехватки воздуха и болезненными ощущениями. Например, когда человека душат или кусают. В этом случае он посоветовал пройти обследование. Если сны сопряжены с печалью и тяжестью, речь может идти о психологических проблемах. Тогда стоит записаться на прием психотерапевта или психолога.

Международная группа нейробиологов до этого выявила, как именно стресс влияет на сон и память. Ключевую роль в этом процессе играют нейроны, выделяющие кортикотропин-рилизинг гормон (CRH). Они расположены в паравентрикулярном ядре гипоталамуса.

Ранее сообщалось, что жара повышает риск опасного нарушения сна на 45%.

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