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Голикова сравнила социальную изоляцию с курением

Голикова: социальная изоляция вреднее, чем курение 15 сигарет в день
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Depositphotos

Ущерб здоровью от социальной изоляции сравним с вредом от употребления 15 сигарет в день. Об этом заявила вице-премьер-министр Татьяна Голикова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), рассказала Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

Как отметила Голикова, вред от одиночества с вредом от курения сравнили американские исследователи. Также она сообщила, что британские ученые по итогам длившегося 50 лет исследования, в котором участвовали три тысячи человек, обнаружили, что подавляющее большинство здоровых людей регулярно участвуют в общественных мероприятиях.

«73% людей с хорошим самочувствием раз в неделю встречались с друзьями, посещали общественные места, музеи, театры и так далее», — рассказала об исследовании британских ученых Голикова.

До этого ученые обнаружили, что долгое одиночество повышает риск раннего летального исхода у женщин на 15%. Исследователи отметили, что одиночество уже давно связывают с различными неблагоприятными последствиями для здоровья, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет, депрессию.

Ранее ученые выяснили, что прослушивание любимой музыки помогает бороться с одиночеством.

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