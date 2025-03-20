Прослушивание любимой музыки помогает бороться с одиночеством, выяснили ученые

Ученые из Университета Буффало выяснили, что прослушивание музыки в одиночестве может приносить значительные социальные преимущества и способствовать улучшению самочувствия. Музыка может выполнять роль социального заместителя, помогая людям чувствовать себя менее одинокими. Работа опубликована в журнале Psychology of Music (PsyMusic).

Человеку свойственно стремление к общению, и его отсутствие может приводить к тревожности, депрессии и снижению самооценки. Обычно эта потребность удовлетворяется через общение с друзьями и семьей, но существуют и нетрадиционные способы, такие как просмотр любимых телешоу, чтение или прослушивание музыки. Эти способы работают как социальные суррогаты, помогая человеку чувствовать себя менее одиноким и защищенным от социальной изоляции.

В отличие от большинства предыдущих работ, которые рассматривали музыку как способ объединения людей, Паравати и ее коллеги сосредоточились на влиянии музыки, слушаемой в одиночку.

«Музыка действует сразу по трем направлениям», — объяснила Паравати. — «Она помогает чувствовать связь с исполнителем, погружаться в музыкальный мир и вызывает воспоминания о других людях».

В первом эксперименте ученые попросили участников рассказать о том, как они используют известные социальные суррогаты, в том числе музыку. Оказалось, что любимая музыка помогает людям чувствовать себя менее одинокими эффективнее, чем просто музыка в целом.

«Есть что-то особенное в том, чтобы включить любимую песню и насладиться ею», — отметила Паравати.

Во втором эксперименте участники играли в виртуальную игру с бросанием мяча, которая используется для исследования социальной изоляции. Те, кто после игры слушал свою любимую музыку, чувствовали себя менее одинокими по сравнению с контрольной группой, что говорит о способности музыки смягчать негативные эффекты социальной изоляции.

Будущие исследования, по словам Паравати, могут изучить влияние музыкальных жанров и индивидуальных различий в восприятии музыки как социального суррогата.

«Это еще один кусочек пазла, показывающий, как простые повседневные привычки помогают нам чувствовать себя счастливыми и здоровыми», — подытожила Паравати.

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