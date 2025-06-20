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На Украине посадили контрабандистов, возивших кокаин в ЕС

Суд Украины приговорил троих организаторов транзита наркотиков в ЕС к 11 годам
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

На Украине троих участников международной преступной группировки, которые организовали транзит запрещенных веществ через Одессу в страны Евросоюза, приговорили к 11 годам. Об этом сообщает Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

«По доказательной базе Службы безопасности и Национальной полиции 11 лет тюрьмы с конфискацией имущества получили трое участников всемирно известной преступной организации «Ндрангета», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, фигуранты незаконно провозили кокаин из Южной Америки в Евросоюз через украинскую территорию. Сообщается, что один из контрабандистов является гражданином Украины, а другие двое — «жители балканских стран».

Задержание нарушителей состоялось в Одессе еще в августе 2021 года, когда сотрудники спецслужб обнаружили в партии южноамериканских бананов 80 кг кокаина.

20 мая сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли две транзитные поставки из Латинской Америки в страны Евросоюза (ЕС) примерно 1,8 тонны кокаина на сумму 6 млрд рублей. В службе рассказали, что причастными к незаконному обороту наркотиков оказались гражданин Украины и его подельник, получивший гражданство РФ.

Ранее таможенники перехватили партию кокаина на 500 млн рублей в порту Петербурга.

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