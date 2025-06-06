Украина передала список из 339 имен детей, вместо заявленных 20 тысяч

Переданный Украиной список детей содержит 339 имен вместо заявленных 20 тысяч. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Российская сторона получила от украинской список детей. Киевский режим называл цифру в 20 тысяч детей», — сказала дипломат.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что цифра в 20 тысяч официально озвучивалась как на площадках ООН, так и ОБСЕ и Совета Европы.

Захарова указала, что этот список является наглядным примером фальсификаций со стороны Киева. Дипломат добавила, что Россия ценит каждого ребенка, независимо от его гражданства или национальности.

2 июня глава российской переговорной делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле стороны обсуждали тему детей, которые потеряли контакты с родиной. По его словам, российская сторона рассмотрит каждую ситуацию по списку. Мединский также напомнил, что за последнее время Россия вернула Украине 101 ребенка, тогда как Киев российской — около 20.

Ранее Мединский заявил, что Украина устроила из темы похищения детей шоу для Европы.