Профессор рассказал, что учесть при выборе мяса для шашлыка

При выборе мяса для шашлыка важно оценить его цвет. Об этом «Пятому каналу» рассказал профессор, доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

По его словам, об испорченности мяса сигнализируют серый и неоднородный цвет, а также появление пятен. Он уточнил, что цвет хорошего продукта должен быть темно-красным, бордовым.

Перед покупкой шашлыка в вакуумной упаковке эксперт порекомендовал оценить ее целостность. Товар в пластиковом ведре должен быть плотно закрыт и не иметь вздутия. Еделев также призвал проверить дату изготовления и срок годности полуфабриката.

«По существующим в России санитарным правилам, готовое мясо может лежать не более одной смены. А сам шашлык до трех дней при условии, что температура будет не ниже 4℃», — заключил эксперт.

В Роскачестве, комментируя сообщения о бактериях в шашлыке, до этого заявили «Газете.Ru», что ведомство в ближайшее время собирается провести проверку колбасок для гриля. Шашлык пока проверять не планируется. Там уточнили, что ГОСТ на шашлык, как и любые другие ГОСТы на пищевую продукцию, носит лишь рекомендательный, а не обязательный характер.

Ранее сообщалось, что большинство россиян ездят на дачу за отдыхом и шашлыками.