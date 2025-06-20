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Профессор рассказал, что учесть при выборе мяса для шашлыка

Профессор Еделев: при выборе мяса для шашлыка важно оценить цвет и упаковку
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Shutterstock

При выборе мяса для шашлыка важно оценить его цвет. Об этом «Пятому каналу» рассказал профессор, доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

По его словам, об испорченности мяса сигнализируют серый и неоднородный цвет, а также появление пятен. Он уточнил, что цвет хорошего продукта должен быть темно-красным, бордовым.

Перед покупкой шашлыка в вакуумной упаковке эксперт порекомендовал оценить ее целостность. Товар в пластиковом ведре должен быть плотно закрыт и не иметь вздутия. Еделев также призвал проверить дату изготовления и срок годности полуфабриката.

«По существующим в России санитарным правилам, готовое мясо может лежать не более одной смены. А сам шашлык до трех дней при условии, что температура будет не ниже 4℃», — заключил эксперт.

В Роскачестве, комментируя сообщения о бактериях в шашлыке, до этого заявили «Газете.Ru», что ведомство в ближайшее время собирается провести проверку колбасок для гриля. Шашлык пока проверять не планируется. Там уточнили, что ГОСТ на шашлык, как и любые другие ГОСТы на пищевую продукцию, носит лишь рекомендательный, а не обязательный характер.

Ранее сообщалось, что большинство россиян ездят на дачу за отдыхом и шашлыками.

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