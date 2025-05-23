В Роскачестве отреагировали на сообщения о бактериях в шашлыке

Роскачество в ближайшее время собирается провести проверку колбасок для гриля. Шашлык пока проверять не планируется, заявили «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства, комментируя сообщения о бактериях в шашлыке.

«Роскачество оценивает качество продукции в ходе веерных исследований. Эксперты проверяют соответствие продукции обязательным требованиям законодательства, ГОСТу (если он заявлен) и опережающему стандарту Роскачества. Если товар соответствует всем критериям, то он может претендовать на присвоение государственного Знака качества. В ближайшее время Роскачество не планирует исследование шашлыка, но планирует исследовать колбаски для гриля. Исследование уже запущено», — отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что ГОСТ на шашлык, как и любые другие ГОСТы на пищевую продукцию, носит лишь рекомендательный, а не обязательный характер. В пресс-службе пояснили, что соответствие ГОСТу в этом случае — лишь право производителя, который сам решает, будет ли он соблюдать регламент. Решение о мерах в отношении производителей товаров с нарушениями будут принимать компетентные надзорные органы, уточнили в Роскачестве.

Там добавили, что при выборе шашлыка необходимо ориентироваться на дату изготовления — она должна быть максимально близкой к моменту покупки. Цвет мяса должен быть естественным, без серого оттенка. Кроме того, стоит обратить внимание на запах. В Роскачестве уточнили, что несвежее мясо невозможно замаскировать никакими добавками, но даже если вы сразу не обратили на это внимание, в готовом виде запах и вкус испорченного мяса будут более яркими. Кусочки должны быть однородными и одинакового размера, чтобы их было удобно нанизывать на шампур. Упаковка должна быть целой с четкой маркировкой. Приобретать шашлык стоит только в тех местах, где он хранится в холодильнике, а не лежит на открытом воздухе, заключили в Роскачестве.

Ранее сообщалось, что во всех образцах шашлыка, которые «Известия» приобрели в магазинах к майским праздникам и сдали на экспертизу, были выявлены микроорганизмы.