В Хабаровском крае задержали замглавы минтранса

Замминистра транспорта Хабаровского края Владимира Березовского задержали по подозрению в хищении. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

По версии следствия, чиновник незаконно присваивал средства, выделенные на поднятие и утилизацию затонувших кораблей. Сейчас он проходит допрос. Меру пресечения Березовскому еще не избрали.

До этого бывшего заместителя главы Минтранса РФ Владимира Токарева приговорили к восьми годам тюрьмы.

В 2022 году Хорошевский суд Москвы арестовал Токарева. Его обвинили в мошенничестве, впоследствии дело переквалифицировали на растрату. По данным суда, ущерб от его преступлений составил 723 млн рублей.

По данным следствия, с 2016 по 2018 год на должности первого заместителя генерального директора ООО «СпецТрансСтрой» он привлек к хищению крупных сумм из организации ряд лиц из ее руководства, а также из ООО «Главстройинвест» и иных аффилированных организаций. В ходе обысков, проведенных в его служебном кабинете и дома накануне, были изъяты цифровые носители, документы и другие предметы. Несмотря на это, с обвинениями чиновник не согласился.

Ранее в Екатеринбурге экс-замминистра ЖКХ обвинили в получении взятки в 1,9 млн рублей.