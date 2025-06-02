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Общество
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Бывшего свердловского замминистра ЖКХ области обвинили в получении крупной взятки

В Екатеринбурге экс-замминистра ЖКХ обвинили в получении взятки в 1,9 млн рублей
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Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга начался процесс над бывшим замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андреем Кислицыным и экс-депутатом заксобрания региона, ныне советником компании «Энергосбыт Плюс» Павлом Мякишевым. Об этом сообщил корреспондент Ura.ru.

По данным следствия, с 2021 по 2023 год Кислицын продвигал интересы торгового дома Barled, поставлявшего светотехническое оборудование в разные города области. По мнению обвинения, сначала Кислицын попросил мэра Новоуральска Вячеслава Тюменцева заключить контракт с Barled о поставке оборудования на сумму свыше 23 млн рублей. После этого Кислицын обратился к главе Полевского Константину Поспелову (контракт на 6 млн), замглавы Верхотурского округа (контракт на 42 млн) и мэру Верхнего Дуброво Валерию Конопкину (контракты на 29 млн).

За содействие в заключении контрактов он, по версии следствия, получал деньги от предпринимателей. При этом, как уточняют в материалах дела, действовал он в сговоре с Мякишевым.

В итоге Barled подписал контракты с администрациями Верхотурья, Полевского, Верхнего Дуброва и Новоуральска на сумму почти 80 млн рублей. Против владельца компании Евгения Шнитова также возбудили дело — его обвиняют в даче взятки.

По данным следствия, Кислицын получил в общей сложности 1,9 млн рублей, а Мякишев, выступивший посредником, — еще 2 млн рублей.

Защита чиновника заявила, что обвинение в адрес Кислицына «неконкретное» и, по мнению адвоката, не имеет законных оснований.

Кислицына задержали в Екатеринбурге в мае 2024 года. Он занимал должность замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области с 2016 года и отвечал за реализацию госпрограммы развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности региона.

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