Из Израиля эвакуировали трех российских детей

Трех российских детей, которые проходили лечение в Израиле, эвакуировали в Иорданию силами дипломатов из РФ. Об этом сообщила РИА Новости заведующая консульским отделом посольства России в Тель-Авиве Екатерина Таразевич.

«Сегодня рано утром наши дипломаты в сопровождении MDA (служба скорой помощи Израиля. — «Газета.Ru») проводили санитарную эвакуацию трех несовершеннолетних детей, граждан РФ, вместе с их родителями через погранпереход с Иорданией», — рассказала она.

По словам Таразевич, на стороне принимающего государства их также встречали российские дипломаты.

До этого в посольстве РФ в Тель-Авиве рассказали, что маломобильные граждане России, неспособные самостоятельно покинуть территорию Израиля, получат возможность организации санитарной эвакуации в Египет и Иорданию.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

Ранее из Ирана эвакуировали еще трех граждан России.