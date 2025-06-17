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Из Ирана эвакуировали еще трех граждан России

В МИД Белоруссии сообщили об эвакуации из Ирана 23 белорусов и 3 граждан России
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Shutterstock

23 гражданина Белоруссии и 3 гражданина России были успешно эвакуированы из Ирана 16 июня. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Белоруссии, передает «Интерфакс».

В министерстве поблагодарили руководство Ирана и Азербайджана за предоставленную возможность для выезда граждан, а также благодарность российской стороне за результативные контакты и поддержку.

В ведомстве добавили, что посольство Белоруссии в Иране продолжает работу по установлению контактов с белорусами, остающимися в Исламской Республике, формирует списки обратившихся и прорабатывает возможные варианты их отъезда.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее покинувшие Иран российские ученые прибыли в Москву.

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