Посольство заявило о возможности эвакуации россиян из Израиля в Египет и Иорданию

Посольство России в Израиле заявило о возможности эвакуации в Египет и Иорданию

Маломобильные граждане России, которые не могут самостоятельно покинуть территорию Израиля, получат возможность организации санитарной эвакуации в Египет и Иорданию. Об этом сообщили в Telegram-канале посольства РФ в Тель-Авиве.

«Категории лиц, подлежащих эвакуации: лежачие пациенты и пациенты, которым требуется эвакуация санитарным транспортом по медицинским показаниям. Лицо, подлежащее санитарной эвакуации, может сопровождаться одним-двумя людьми», — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что для эвакуации россиянам нужно отправить запрос по электронной почте: international@redcross.ru. В теме письма нужно указать «Санитарная эвакуация». В запросе нужно оставить личную информацию, копию документов, контактные данные и подробную информацию о состоянии здоровья, отметили в диппредставительстве.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов. Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3».

Конфликт между странами продолжается пятый день. Тегеран пообещал прошедшей ночью особенно масштабные атаки. Израиль, в свою очередь, атаковал, среди прочего, военный университет КСИР, предприятие по производству центрифуг для обогащения урана и несколько объектов по производству оружия. Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в Иране пропал интернет после ударов со стороны Израиля.