Россиянам рассказали, что делать при нехватке пенсионных баллов

Для выхода на пенсию россиянам необходимо сначала накопить достаточное количество пенсионных баллов. Это условные единицы, которые жителям присваивают за трудовой стаж – каждый год работы оценивается в два балла. Если перед выходом на пенсию россиянин обнаруживает, что накопил недостаточное количество баллов, то он может их приобрести, напомнила Общественная Служба Новостей.

Начисляются пенсионные баллы россиянам при наличии страховых взносов работодателя. В случае, когда их не хватает, после выхода на пенсию человек будет получать не страховую, а социальную пенсию.

Самым простым способом восполнить нехватку баллов эксперты считают официальное трудоустройство и работу в течение еще нескольких лет, но если этот вариант не подходит, то можно их купить. Для этого нужно вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), что позволит самостоятельно выплачивать соответствующие страховые отчисления. Однако важно, что приобрести можно не более минимального стажа длительностью 7,5 года, а на самозанятых это вообще не распространяется, подчеркивают специалисты.

Для покупки баллов необходимо обратиться в Соцфонд с заявлением о вступлении в ОПС – это можно сделать как в МФЦ, так и дистанционно через «Госуслуги».

В этом году минимальная сумма, которую нужно отдать за баллы, составляет 59 241,6 рубля – эта сумма дает возможность купить 0,98 балла. Максимум же можно купить 7,81 балла на сумму 473 932,8 рубля. Таким образом, один пенсионный бал обойдется россиянам в 60 450,61 рубля.

Оплачивать покупку баллов можно частями в течение года. Однако, по мнению экспертов, приобретение пенсионных баллов имеет смысл только в тех случаях, когда человеку не хватает буквально несколько баллов – в остальных случаях это обходится слишком дорого.

Напомним, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин объяснил, что выплаты рассчитываются по числу пенсионных баллов или индивидуальных коэффициентов, отражающих трудовой стаж и уплаченные работодателем страховые взносы. Максимально возможные 10 коэффициентов можно получить при высокой зарплате, которая не будет ниже предельной базы в 2,222 млн рублей в год. Баллы умножаются на стоимость одного коэффициента (145,69 рубля в 2025 году), а после — прибавляется фиксированная выплата в 8907,7 рубля, из чего и получается размер пенсии.

Ранее была спрогнозирована стоимость пенсионного балла в 2026 году.