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В Кузбасс на мероприятие приедет популярный ведущий

Ведущий Пушной приедет в Кузбасс на мероприятие
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Телеканал «Россия-1»

Ведущий Александр Пушной приедет в Кузбасс на мероприятие. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на министра туризма Кузбасса Елену Латышенко и видео ведущего, которое он записал по пути на Динотерру-2025.

По его данным, Пушной уже едет в город со своей группой. Он планирует выступить на мероприятии в Чебулинском районе.

«Ой-ой-ой! Как будет громко и весело!» — сказал ведущий.

До этого сообщалось, что жители и гости Кемерово, желающие открыть купальный сезон, могут отправиться на Красное озеро. Официальные пляжи в городе отсутствуют. Городские власти объясняют это тем, что природные водоемы являются слишком грязными для купания. При этом в 2023 году в столице Кузбасса появился теплый летний бассейн на Красном озере от компании ООО «Аквамир». Там предусмотрены бассейны с теплой водой, шезлонги, кабинки для вещей и для переодевания, а также вип-веранды и фастфуд.

Пляж на Красном озере также планируют преобразить. Бизнесмен Михаил Боборыкин рассказал, что заключил договор аренды с мэрией города на 10 лет.

Ранее стало известно, что находится в черных коробках в центре Кемерова.

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