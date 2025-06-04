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Жителям и гостям Кемерово рассказали, где открыть купальный сезон

Сiбдепо: купальный сезон в Кемерово можно открыть на пляже Красного озера
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Shutterstock

Жители и гости Кемерово, желающие открыть купальный сезон, могут отправиться на Красное озеро. Об этом сообщает Сiбдепо.

По данным издания, официальные пляжи в городе отсутствуют. Городские власти объясняют это тем, что природные водоемы являются слишком грязными для купания. При этом в 2023 году в столице Кузбасса появился теплый летний бассейн на Красном озере от компании ООО «Аквамир». Там предусмотрены бассейны с теплой водой, шезлонги, кабинки для вещей и для переодевания, а также вип-веранды и фастфуд.

Пляж на Красном озере также планируют преобразить. Бизнесмен Михаил Боборыкин рассказал, что заключил договор аренды с мэрией города на 10 лет. По его словам, вскоре планируется открыть зону отдыха у воды на Красном. Там появятся шезлонги, кабинки для переодевания, места для спасателей, фастфуд, прокат лодок и сапов. Вход на этот участок берега будет бесплатным. Кроме того, отдохнуть можно на новой набережной Томи за Московской площадью.

В пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора до этого сообщили, что специалисты признали семь зон отдыха с купанием в Москве пригодными для отдыха жителей, всего к приемке предъявлено 12 таких мест.

Ранее москвичей предупредили об опасности купания в прудах.

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