На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что находится в черных коробках в центре Кемерова

Сiбдепо: черные коробки в центре Кемерова нужны для приготовления кукурузы
close
Freepik.com

Черные коробки с замками, которые появились на набережной в центре Кемерова около Парка «Чудес», вызвали интерес местных жителей. Об этом сообщает Сiбдепо.

«Это паровое оборудование для приготовления кукурузы», — сообщили в мэрии города.

По данным издания, оборудование принадлежит одной из торговых организаций. Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса выдал ей соответствующее разрешение на хранение техники на набережной.

До этого сообщалось, что жители и гости Кемерово, желающие открыть купальный сезон, могут отправиться на Красное озеро. Официальные пляжи в городе отсутствуют. Городские власти объясняют это тем, что природные водоемы являются слишком грязными для купания. При этом в 2023 году в столице Кузбасса появился теплый летний бассейн на Красном озере от компании ООО «Аквамир». Там предусмотрены бассейны с теплой водой, шезлонги, кабинки для вещей и для переодевания, а также вип-веранды и фастфуд.

Пляж на Красном озере также планируют преобразить. Бизнесмен Михаил Боборыкин рассказал, что заключил договор аренды с мэрией города на 10 лет.

Ранее стало известно, что россиянка «задекларировала» сбережения у мошенников и лишилась 4,4 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами