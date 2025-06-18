Стало известно, что находится в черных коробках в центре Кемерова

Черные коробки с замками, которые появились на набережной в центре Кемерова около Парка «Чудес», вызвали интерес местных жителей. Об этом сообщает Сiбдепо.

«Это паровое оборудование для приготовления кукурузы», — сообщили в мэрии города.

По данным издания, оборудование принадлежит одной из торговых организаций. Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса выдал ей соответствующее разрешение на хранение техники на набережной.

До этого сообщалось, что жители и гости Кемерово, желающие открыть купальный сезон, могут отправиться на Красное озеро. Официальные пляжи в городе отсутствуют. Городские власти объясняют это тем, что природные водоемы являются слишком грязными для купания. При этом в 2023 году в столице Кузбасса появился теплый летний бассейн на Красном озере от компании ООО «Аквамир». Там предусмотрены бассейны с теплой водой, шезлонги, кабинки для вещей и для переодевания, а также вип-веранды и фастфуд.

Пляж на Красном озере также планируют преобразить. Бизнесмен Михаил Боборыкин рассказал, что заключил договор аренды с мэрией города на 10 лет.

Ранее стало известно, что россиянка «задекларировала» сбережения у мошенников и лишилась 4,4 млн рублей.