Основательницу движения «Армия красоток» приговорили к 22 годам за госизмену

Основатель движения «Армия красоток», волонтер Надежда Россинская (Надин Гейслер) получила 22 года лишения свободы по делу о государственной измене и финансировании украинской армии. Об этом пишет РИА Новости.

«Россинскую* Надежду Алексеевну признать виновной <...> и назначить ей наказание в виде 22 лет колонии общего режима со штрафом 320 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

По версии следствия, Россинская через Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призывала к поддержке украинского батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), при этом перечисляя ему денежные средства. Сама женщина обвинения отрицала, заявляя, что помогала только мирным гражданам, а на Украине ее считают врагом.

До эскалации конфликта России и Украины Россинская работала фотографом и моделью, а затем основала волонтерское движение «Армия красоток», занимаясь гуманитарной помощью жителям территорий под контролем ВС РФ, эвакуацией мирного населения из зоны боевых действий, поиском пропавших без вести, а также содействием беженцам в Белгороде, оказанием помощи раненым и инвалидам и содействием их переезду в Европу и на Украину.

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