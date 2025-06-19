Режиссер из Новосибирска приговорен к 17 годам лишения свободы за госизмену и терроризм

ТАСС: режиссер Виктор Мосиенко осужден на 17 лет за госизмену и терроризм

2-й Западный окружной военный суд в Москве приговорил режиссера и актера из Новосибирска Виктора Мосиенко к 17 годам лишения свободы — вместо 22 лет, которые запрашивало гособвинение. Об этом сообщает ТАСС.

Суд признал Мосиенко виновным в государственной измене (статья 275 УК), участии в признанной на территории РФ террористической организации (статья 205.5 УК), покушении на диверсию (статья 281 УК) и незаконном ношении взрывных устройств (статья 222.1 УК). На суде Мосиенко полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

В приговоре сказано, что первые три года режиссер из Новосибирска проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в размере 400 тыс. рублей.

По версии следствия, 64-летний бывший актер готовил диверсию на железной дороге в Белгородской области по заданию представителей организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Затем он намеревался перейти на сторону Украины.

Известно, что режиссер родился в Новосибирске, но с 2022 года проживал в Анапе.

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