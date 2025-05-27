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Вассерман назвал главную опасность раздельного образования мальчиков и девочек

Вассерман: к разделению обучения по полам я отношусь резко отрицательно
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Александр Натрускин/РИА Новости

Раздельное образование крайне опасно в период полового созревания подростков, поскольку может неправильно сформировать их сексуальные предпочтения. Об этом заявил газете «ВЗГЛЯД» член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман.

«К разделению обучения по полам я отношусь резко отрицательно. Поскольку неоднократно доходили до меня сведения о серьезных недостатках такого разделения», — сказал собеседник издания.

Вассерман заявил, что если в период полового созревания у подростка нет возможности общаться с лицами противоположного пола, то он вынужденно обращает возникшее желание на лиц своего пола.

Поэтому, отметил депутат, в английской аристократии, среди тех, кто проходил обучение в закрытых заведениях, чаще всего встречаются представители ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

При этом, указал Вассерман, среди тех, кто учился в обычной школе со смешанным обучением, доля гомосексуализма не превышает естественную.

Также депутат добавил, что девочки и мальчики должны учиться по одним учебникам.

Накануне министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о разработке единых государственных учебников для всех школьных дисциплин в течение трех лет. Параллельно с созданием учебников будет модернизирована система подготовки и переподготовки педагогов. По словам Кравцова, это позволит обеспечить единые стандарты качества образования по всей стране.

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