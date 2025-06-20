В Петербурге аферисты выманили у художника-реставратора Эрмитажа более 3 млн рублей

Мошенники выманили у художника-реставратора Эрмитажа более трех миллионов рублей. Об этом сообщает 78.ru.

Аферисты связались с 74-летним петербуржцем в начале июня. Позвонив мужчине несколько раз, злоумышленники убедили его отдать им деньги.

Следуя инструкциям неизвестных, реставратор с помощью разных банкоматов отправил им накопления. Помимо этого, часть денег он взял в долг у знакомых.

В результате пострадавший лишился 3,2 млн рублей. В течение двух недель пострадавший не обращался в полицию, он сделал это только накануне.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого в Москве у женщины аферисты выманили 18 миллионов рублей. Женщине сообщили о посылке и выманили код из сообщения. Беседуя якобы с представителями разных структур, пострадавшая по видеосвязи показала, как пересчитывает деньги, затем отдала их курьеру.

Ранее россиянка познакомилась с мужчиной на сайте знакомств и лишилась миллиона рублей.