Россиянка познакомилась с мужчиной на сайте знакомств и лишилась миллиона рублей

В Чувашии женщина доверилась мужчине с сайта знакомств и лишилась крупной суммы

В Чувашии 42-летняя местная жительница лишилась крупной суммы денег, доверившись мужчине с сайта знакомств. Об этом сообщает УМВД России по городу Чебоксары.

Все началось с того, что жительница Чебоксар познакомилась на сайте знакомств с мужчиной, представившимся успешным инвестором. Новый знакомый убедил женщину вложить деньги через «сайт биржи», пообещав высокий доход.

Потерпевшая взяла кредит и перевела почти миллион рублей на указанный ресурс. Когда попытки вывести средства не увенчались успехом, родственники объяснили ей, что она стала жертвой мошенников.

После этого пострадавшая обратилась за помощью в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

До этого мошенник с сайта знакомств выманил у россиянки 8,5 млн рублей. Зарегистрировавшись на сайте, потерпевшая завела аккаунт, а также криптокошелек, на который зачислила денежные средства.

Ранее школьница из Челябинска продала швейцарские часы отца, чтобы отдать деньги мошенникам.