Россиянам рассказали, на какую температуру выставлять кондиционер

Кондиционер в помещении не стоит выставлять на температуру в 26 градусов, потому что это увеличит расход энергии и может негативно отразиться на здоровье. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, это слишком высокая температура, при которой устройство работает дольше. В связи с этим они посоветовали устанавливать температуру на уровне 24-25 градусов. Это поможет быстрее охладить комнату и затратить меньше электроэнергии.

«Правильная настройка температуры не только помогает снизить расходы, но и полезна для здоровья. Высокая температура может повысить влажность воздуха, что способствует размножению бактерий и грибков. Это может вызвать проблемы с дыханием и другие неприятные последствия для здоровья», — добавили в сообщении.

Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая до этого дала советы, как правильно пользоваться кондиционером, чтобы не заболеть. В первую очередь, по ее словам, важно следить за температурой — разница с улицей не должна превышать 7-10 градусов. Также следует избегать прямого потока воздуха — лучше направлять его вверх или в сторону.

Ранее сообщалось, что в России подорожали кондиционеры и вентиляторы.