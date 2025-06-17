Врач объяснила, как правильно пользоваться кондиционером

Врач Бурнацкая посоветовала не сидеть и не спать под кондиционером

Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая в беседе с РИАМО дала советы, как правильно пользоваться кондиционером, чтобы не заболеть.

«Кондиционер сам по себе не вызывает простуду — возбудителями ОРВИ остаются вирусы и бактерии. Однако неправильное использование кондиционера может ослабить иммунитет и повысить риск заражения», — отметила специалист.

В первую очередь, по ее словам, важно следить за температурой — разница с улицей не должна превышать 7-10 градусов. Также следует избегать прямого потока воздуха — лучше направлять его вверх или в сторону.

Чтобы воздух оставался влажным, Бурнацкая посоветовала пользоваться увлажнителем или ставить в помещение емкость с водой.

Кроме того, раз в месяц в кондиционере необходимо мыть фильтры, а раз в год — вызывать мастера для глубокой очистки устройства.

Следует помнить, что кондиционер не заменяет свежий воздух, поэтому нужно открывать окна в утреннее и вечернее время, пока на улице прохладно, заключила врач.

Врач Хосе Мануэль Фелисес из Университета Мурсии (Испания) до этого рассказал, как улучшить сон в жаркую погоду без кондиционера. Он рекомендовал спать в охлажденных носках, увлажнять постельное белье и погружать запястья в холодную воду перед отбоем.

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