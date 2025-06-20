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В России подорожали кондиционеры и вентиляторы

Средняя стоимость кондиционеров в России выросла на 15% за год
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Shutterstock/M-Production

Аналитики АТОЛ Онлайн проанализировали изменения в спросе и ценах на климатическую технику — кондиционеры, вентиляторы и портативные модели кондиционеров. «Газета.Ru» ознакомилась с выводами исследования.

Средняя стоимость покупки кондиционеров в 2025 году составила 26 645 рублей, что на 15% выше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом спрос на них вырос на 9%.

В категории портативных (мобильных) кондиционеров зафиксировано увеличение спроса на 50%, а средняя цена покупки составила 4774 рубля, что на 5% выше, чем в 2024 году.

В сегменте вентиляторов наблюдается снижение спроса на 1% по сравнению с январем–маем 2024 года. Средняя стоимость покупки составила 2447 рублей, что на 18% выше прошлогоднего значения.

Ранее россиян предупредили, что можно подхватить из-за загрязненного кондиционера.

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