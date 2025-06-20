Стала известна дата оглашения приговора по делу Тимура Иванова

ТАСС: приговор по первому делу Тимура Иванова о растрате огласят к 4 июля

Приговор по первому делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова о растрате и выводе денег огласят к 4 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Приговор по первому уголовному делу в отношении Иванова, а также второго фигуранта — его бывшего подчиненного Филатова - огласят через две недели, 3-4 июля», — заявил источник агентства.

По его словам, приговор огласят в том случае, если в деле не появятся новые обстоятельства, имеющие значение, и которые могут повлиять на установленный судом порядок рассмотрения материалов.

По информации другого неназванного источника ТАСС, Мосгорсуд «выходит на финишную прямую» и планирует огласить решение по делу уже в понедельник, 23 июня.

15 марта суды арестовали активы Иванова и его семьи на сумму свыше 2,5 млрд рублей. Заседания по делу проходят в закрытом режиме в связи с наличием гостайны.

Иванов, курировавший в российском Минобороны военно-строительный сектор, и его соратник Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в значительном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщил, что следствие обвиняет Иванова в получении взяток на сумму около 1 млрд рублей, однако экс-чиновник не признает свою вину.

Ранее сообщалось, что в деле Иванова нашли секретный документ.